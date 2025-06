Jannik Sinner in semifinale al Roland Garros: "Rimanere costante è stato fondamentale"

Sono felice di essere in semifinale, in uno Slam è sempre speciale, perché se con giocatori come Bublik commetti tanti errori è difficile. Stasera guarderò un pochino la partita tra Zverev e Djokovic, però cercherò anche di spegnere il cervello, mi vorrò rilassare". Così Jannik Sinner dopo aver raggiunto la semifinale al Roland Garros.

Quanto alla partita, l'azzurro n.1 al mondo ha detto di essere stato "concentrato su di me, sapevo che Bublik poteva avere degli alti e bassi. Dovevo rimanere costante e penso di esserci riuscito".