Jannik Sinner raggiunge la finale degli Internazionali di Roma: i complimenti di Cahill e Alcaraz

"Complimenti Jan. Superare le aspettative è diventata la tua norma, che è ben lontana dalla normalità". Lo scrive Darren Cahill su Instagramm rivolgendosi a Jannik Sinner e sottolineando, indirettamente, come l'aver raggiunto la finale degli Internazionali di Roma sia stato un successo per l'azzurro dopo tre mesi di stop per la vicenda clostebol.

"Complimenti a Carlos e al suo team. Una performance meravigliosa". aggiunge riferendosi ad Alcaraz il coach dell'azzurro, con foto che lo ritrae in giro per la Capitale con il Colosseo alle spalle. "Una quindicina di giorni incredibili in Italia per tutti noi. Ora Parigi. Forxa Italia", conclude Cahill.