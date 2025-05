Jannik Sinner ringrazia i tifosi dopo la finale al Masters di Roma

"Non è il risultato che speravamo, ma sono grato per la partita di ieri, è stato un grande torneo per me nel complesso". Lo scrive Jannik Sinner sui propri social all'indomani della gara persa contro Alcaraz in finale al Masters di Roma. "Grazie a tutti coloro che hanno fatto il tifo, sia sugli spalti che a casa, il vostro sostegno è tutto il mondo. Congratulazioni a Carlos e alla sua squadra per la grande prestazione. Grazie Roma, ci vediamo presto", ha aggiunto il tennista azzurro n.1 al mondo.