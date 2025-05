Jannik Sinner salta l'Open di Amburgo, Alexander Zverev diventa testa di serie n.1

Jannik Sinner non parteciperà all'Open di Amburgo, torneo Atp 500 in programma nella città tedesca la prossima settimana. Lo ha reso noto l'Atp, ricordando che il n.1 al mondo è in corsa per la finale degli Internazionali d'Italia e stasera affronterà in semifinale lo statunitense Tommy Paul.

Ha intanto accettato una wild card per il torneo tedesco il n.2 al mondo, il tedesco Alexander Zverev, che diventa così il n.1 del seeding vista l'assenza di Sinner.