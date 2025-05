Jannik Sinner si allena con Casper Ruud in preparazione al torneo

Jannik Sinner si concede un altro pomeriggio da protagonista. L'azzurro, sul campo numero 5, è stato impegnato in un allenamento con Casper Ruud, fresco vincitore del torneo di Madrid e numero 7 della classifica ATP. Con il pubblico sulle tribune pronto a immortalare il momento con foto e video, il campione azzurro è sceso in campo prima per palleggiare brevemente con il suo allenatore Vagnozzi, poi per scambiare con Ruud alzando piano piano il ritmo e scatenando l'entusiasmo del pubblico, pronto ad applaudire ogni "vincente" di Sinner. Un test, dopo quelli con Lehecka, Sonego e Fritz, durato quasi un'ora e mezza e utile al n.1 per aumentare la condizione in vista dell'esordio, fissato per sabato 10 maggio contro l'argentino Navone, quando finalmente inizierà il suo torneo.