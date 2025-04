Jannik Sinner si racconta: "Pronto a ripartire dopo un anno di difficoltà"

"Ognuno è libero di dire quello che vuole, per me è importante che so io quello che è successo e che ho passato. Non auguro a nessuno di passare da innocente una roba del genere, siamo in un mondo dove ognuno puo' dire quello che vuole": così Jannik Sinner nell'intervista al Tg1. "Mi manca la competizione - ha aggiunto - sono molto contento che questa fase è terminata e sono pronto a ripartire". Parlando della vicenda Clostebol aggiunge: "Non ho capito quello che è successo, non sapevo niente. Ho fatto fatica ad accettare questi tre mesi, perché nella mia testa non ho fatto niente. Ho vissuto un anno intero di difficoltà".