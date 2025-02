Jannik Sinner sospeso per doping: Panatta commenta la decisione della WADA

"Per Jannik si tratterà di una breve pausa, poi rientrerà competitivo". E' l'opinione dell'ex tennista italiano Adriano Panatta ai microfoni di Rainews 24 a proposito della sospensione per tre mesi di Jannik Sinner per il caso doping. "È la scelta più pratica, evita di fargli saltare la stagione intera. Perderà qualche torneo, ma i più importanti, Roma, Roland Garros e Wimbledon potrà giocarli. La trovo sempre un'ingiustizia, ma almeno si toglie di mezzo questo pensiero che da troppo tempo aveva nella testa. La WADA - conclude Panatta - ha voluto imporsi per dire noi esistiamo, per cui il principio della responsabilità oggettiva è stato ribadito, ma ho sempre detto che Sinner non c'entrava niente".