Jannik Sinner squalificato per tre mesi: salterà quattro Masters 1000

In seguito alla squalifica di tre mesi, Jannik Sinner salterà quattro Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid) e potrà tornare in campo agli Internazionali d'Italia, prima del Roland Garros. Secondo la decisione della Wada, l'altoatesino potrà riprendere l'attività di allenamento il 13 aprile. Nonostante cio' Sinner ha il n. 1 del mondo garantito fino all'inizio della stagione su terra. Non ci sarà dunque l'udienza al TAS di Losanna. Il procedimento si conclude qui e Sinner potrà tornare in campo per gli Internazionali BNL d'Italia 2025 che sono in programma dal 7 al 18 maggio.