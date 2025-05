Jannik Sinner torna in campo a Roma dopo lo stop: atteso ai Masters

L'attesa sta per finire. Jannik Sinner è pronto a tornare in campo dopo lo stop di tre mesi per il caso clostebol: il n.1 del tennis mondiale riparte da Roma, e proprio la capitale aspetta il campione, grande protagonista agli Internazionali al via dalla prossima settimana. Dopo gli ultimi allenamenti a Montecarlo, l'azzurro, primo italiano a giocare il Masters romano da numero 1 del mondo, lunedì conoscerà il suo percorso nel torneo e riceverà il primo abbraccio dei tifosi al Foro Italico. Domani scade lo stop forzato e lunedì ricomparirà il suo nome nel tabellone di un torneo. Questa edizione degli Internazionali vedrà al via due top 10 azzurri: insieme a Sinner atteso anche Lorenzo Musetti che, arrivato in semifinale a Madrid, da lunedì sarà ottavo o nono del ranking. Sei anni fa i due allora giovanissimi tennisti si giocavano un posto in tabellone al Foro Italico attraverso le pre-qualificazioni.

La giornata di Sinner lunedì proseguirà con il media day nel pomeriggio e il primo allenamento sul Centrale. Prevista anche una cerimonia per omaggiare gli azzurri che a Malaga hanno conquistato il titolo di campioni del mondo. Un'annata record, mai l'Italia aveva trionfato in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup nello stesso anno.