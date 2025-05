Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali: possibile derby azzurro con Cinà

Jannik Sinner, al suo ritorno in campo dopo i tre mesi di squalifica, affronterà il vincente tra l'argentino Navone e Cinà nella gara d'esordio degli Internazionali. Qualora passasse Cinà sarebbe dunque derby azzurro. L'altoatesino comincerà dal secondo turno, con il sorteggio avvenuto questa mattina a Fontana di Trevi.

Alexander Zverev sarà la testa di serie n.2 quindi potrà affrontare Sinner solo in finale, mentre Carlo Alcaraz, n.3 del seeding, è dalla parte del tabellone del tedesco. Per il n.1 del mondo oggi in programma anche la conferenza stampa alle 16, poi la cerimonia alle 18 con i compagni di nazionale di Coppa Davis e infine l'allenamento sul Centrale a partire dalle 19.