Jasmine Paolini conquista la semifinale agli Internazionali di Roma

"Sono contentissima, essere in semifinale a Roma è un sogno, veramente grazie. Mi dispiace che ora piova perché deve giocare Jannik ma faccio anche a lui in grande in bocca al lupo". Lo ha detto Jasmine Paolini dopo aver vinto in rimonta contro la Shnaider strappando la semifinale degli Internazionali di Roma. "Non so cosa altro dire - ha aggiunto - è stata una partita durissima, sono partita bene, poi c'è stato un calo di intensità, menomale che ha piovuto nel secondo set...c'è stato anche un coaching di Sara Errani (ndr). Il mio angolo mi ha aiutato tantissimo". A chi le chiede cosa le abbia detto ha risposto: "Di giocargli sul rovescio e non sul dritto". Poi Paolini ha concluso: "Grazie anche al pubblico che è stato straordinario. Abbiamo lottato con pazienza e portato a casa una partita difficilissima, sono felice e sollevata".