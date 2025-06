Jasmine Paolini sconfitta da Svitolina al Roland Garros: "Ho avuto delle chances"

"Abbiamo giocato una partita di alto livello. Elina non molla mai, serviva il mio miglior tennis per avere delle chances, le ho avute ma non sono riuscita a sfruttarle". Jasmine Paolini commenta così a SuperTennis la sconfitta contro Elina Svitolina negli ottavi di finale del Roland Garros. La toscana è stata battuta 4-6 7-6(6) 6-1 dopo aver mancato tre match point nel secondo set. Anche nel terzo, ha detto, "ho avuto delle occasioni per rientrare ma le ho giocate male, ho commesso parecchi errori".

Ma il suo torneo non è finito. "L'obiettivo adesso è fare bene in doppio" ha aggiunto Jas, ancora in corsa insieme a Sara Errani. Le due azzurre affronteranno negli ottavi Beatriz Haddad Maia e Laura Siegemund.