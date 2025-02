Jasmine Paolini trionfa su Caroline Garcia nel WTA 1000 di Doha

Jasmine Paolini ha cominciato con una netta vittoria sulla francese Caroline Garcia, n.76 Wta, uk suo cammino nel torneo WTA 1000 di Doha. Unica italiana presente nel tabellone del singolare, la toscana n.4 al mondo ha sconfitto la rivale per 6-3, 6-4 in poco meno di un'ora e un quarto di gioco e ora aspetta di conoscere l'avversaria del terzo turno, la russa Ludmila Samsonova o la lettone Jelena Ostapenko.

Paolini scenderà ancora in campo più tardi nel torneo di doppio, in coppia con Sara Errani, per affrontarela norvegese Ulrikke Eikeri e la rumena Monica Niculescu.