Joaquin Seys pronto a sfidare De Ketelaere nei playoff di Champions League

"Non vedo l'ora di affrontare sul campo Charles De Ketelaere. Se potessi fare anch'io la sua carriera, sarebbe grandioso". Joaquin Seys, terzino classe 2005 del Club Brugge, alla vigilia dell'andata dei playoff di Champions League si mette a confronto con l'ex di turno, attaccante dell'Atalanta cresciuto proprio nella società di casa come lui: "Si può dire che il mio percorso dal Club Nxt alla prima squadra è paragonabile a quello di Charles finora. Ho tanto margine di cresciuta, ma sono pronto a fare gli stessi passi giocando per il Club Brugge ancora qualche anno. Non vedo l'ora di incontrarlo domani", ha proseguito Seys, intervenuto in conferenza stampa insieme al suo tecnico Nicky Hayen.

Sulla partita Seys si dice ottimista. "Possiamo competere a questo livello e abbiamo la capacità di affrontare bene queste competizioni. L'Atalanta ha tante qualità, ma sicuramente le abbiamo anche noi. Per me abbiamo le stesse loro possibilità. Per partite del genere, contro una delle migliori squadre d'Europa, ti prepari diversamente perché sono proprio quelle contro cui vuoi confrontarti".