Johannes Klaebo conquista il grande slam ai Mondiali di sci nordico

Il norvegese Johannes Klaebo ha completato uno storico grande slam ai Campionati mondiali di sci nordico in corso a Trondheim, sua città natale. Vincendo la gara dei 50 chilometri in stile classico, ha vinto il suo sesto titolo in altrettante gare. Klaebo ha battuto lo svedese William Poromaa nello sprint finale dopo quasi due ore di testa a testa, mentre il bronzo è andato a un altro norvegese, Simen Krueger. Nelle giornate precedenti Klaebo aveva vinto la sprint classica individuale, lo skiathlon, la 10 km classica, la sprint a squadre a tecnica libera, la staffetta, diventando il primo fondista ad aggiudicarsi sei medaglie d'oro in una sola edizione de Mondiali.

Quanto agli italiani, Martino Carollo e Simone Daprà hanno chiuso in 28/a e 29/aa posizione con un ritardo di 9'55 al termine di una prova durissima disputata davanti ad un pubblico entusiasta; poco dietro Giovanni Ticcò è giunto 34/o, con Paolo Ventura 37/o.