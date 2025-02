Johannes Thingnes Boe domina ai Mondiali di Biathlon a Lenzerheide

Ancora una vittoria per Johannes Thingnes Boe che ai mondiali di biathlon di Lenzerheide, in Svizzera, dopo l'oro di ieri nella sprint ribadisce il successo anche nell'inseguimento e conquista la dodicesima medaglia d'oro individuale che lo rende l'atleta più titolato ai Mondiali. Alle spalle del norvegese il neozelandese di passaporto Usa Campbell Wright, argento come già nella sprint di ieri, e il francese Eric Perrot.

L'azzurro Tommaso Giacomel conferma il quinto posto nell'inseguimento e per il secondo giorno consecutivo si mantiene a stretto contatto con la zona medaglia. Due errori nel terzo poligono tengono l'azzurro lontano una manciata di secondi dal podio, dominato ancora una volta da Johannes Thingnes Boe che ribadisce il successo nella sprint e conferma i titoli iridati conquistati nel 2023 e 2024 per portare il proprio bottino di ori a quota 22, di cui 12 in prove individuali.

"Mi aspettavo qualcosa di più - ha confessato Giacomel - ho sentito le gambe un po' stanche sin dal primo giro e ho provato a giocarmela al poligono. Peccato per i due errori nel terzo poligono, mi dispiace molto. L'ultima serie l'ho lavorata bene, ma il podio ormai era andato. Sicuramente è stata una gara buona, ma mi dispiace per non essermi sentito al top in una giornata così importante. Ora devo cercare di recuperare il meglio possibile per i prossimi giorni".

Lukas Hofer ha completato l'inseguimento al ventesimo posto con tre errori al tiro, con Didier Bionaz 49esimo e Daniele Cappellari 55esimo. Tra le donne, la tedesca Franziska Preuss e' oro - il suo primo in carriera- nell'inseguimento dopo l'argento conquistato nella gara sprint di venerdì. La migliore azzurra al traguardo è Michela Carrara, con l'ottavo posto che si aggiunge all'eccellente quinta piazza della sprint. Domani a Lenzerheide è in programma una giornata di riposo, martedì si riprende con la prova individuale femminile, il via alle 15:05.