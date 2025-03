Jorge Martin a Milano per il lancio della nuova Aprilia Tuono 457

Il campione del Mondo MotoGP, Jorge Martin, arriva a Milano in occasione dell'avvio del prebooking della nuova Aprilia Tuono 457. Per il pubblico dello shopping nelle vie del centro e per gli appassionati di MotoGP, è stata una bella sorpresa incontrare il pilota spagnolo nello showroom del Gruppo Piaggio, nel cuore di Milano, a due passi dal Duomo. Jorge, che sta recuperando da un infortunio, in vista del rientro in gara col numero 1 sulla sua Aprilia RS-GP, ha autografato la Tuono 457, una delle novità moto più attese del 2025, soprattutto dai motociclisti più giovani.

Aprilia Tuono 457 nasce per la voglia di moto e divertimento dei giovani motociclisti. È la Tuono più anticonformista e irriverente e, mantenendo intatti i valori caratteristici di tutte le Tuono, si distingue per il rapporto peso/potenza da record (159 kg a secco per 35 kW), il massimo per una moto guidabile con patente A2. Vera sportiva col manubrio, Tuono 457 è estremamente divertente, dinamica, appagante e, allo stesso tempo, facile e alla portata di tutti. La tecnica è da prima della classe grazie a telaio in alluminio (unico nel segmento) ed elettronica di categoria superiore che comprende l'acceleratore Ride by Wire, tre Riding Mode, ABS e traction control. Il nuovo bicilindrico da 47,6 CV vanta una coppia di 43,5 Nm, l'82% della quale è già disponibile a 3.000 giri/min, per il massimo divertimento su tutte le strade.

Aprilia Tuono è in prebooking e per aggiudicarsi uno dei primissimi esemplari, fino al 28 marzo, basta accedere al sito web APRILIA.COM, alla pagina: Tuono 457 / Aprilia IT, scegliere un concessionario Aprilia e fissare un appuntamento. Aprilia Tuono 457 sarà in tutta la rete commerciale Aprilia dal mese di Aprile al prezzo di 6.599 Euro.