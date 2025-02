Jorge Martín operato dopo fratture nei test MotoGP a Sepang

Jorge Martín, che ha riportato una frattura alla mano destra e fratture al piede sinistro nella prima giornata di test MotoGP a Sepang, sarà operato domani presso la Clinica Quirón Dexeus a Barcellona. Lo rende noto Aprilia Racing, che ha continuato lo sviluppo della RS-GP25 con Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori, quest'ultimo in sostituzione di Martin. Bezzecchi nella seconda giornata di test, ha completato un totale di 61 giri, segnando il suo miglior crono in 1'57"995 e chiudendo in nona posizione.