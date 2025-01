Jorge Martin sceglie il numero 1 sulla sua Aprilia per la MotoGp

Il campione del mondo della MotoGp Jorge Martin rompe gli indugi e decide di mettere sulla livrea della sua nuova Aprilia il numero 1. "E' stata una scelta facile - rivela lo spagnolo durante la presentazione della moto nella sede di Sky a Milano - perché ho lottato per questo tutta la mia vita. Nel numero 1 ho inserito anche l'89 e le due stelle che rappresentano i due mondiali che ho vinto".

Martin si definisce "entusiasta" per questa nuova avventura: "Il potenziale di Aprilia è sconfinato, vedremo cosa riusciremo a fare. Per me la visita a Noale è stata incredibile. Essere stato lì è stato come il primo giorno di scuola, è stata una visita fantastica e mi sento già parte della famiglia".

E sul rapporto con il nuovo compagno di squadra Bezzecchi, Martin è fiducioso: "Sono contento di averlo nel box, abbiamo lottato nel 2018 per il mondiale Moto3 e il nostro rapporto ha faticato un po'. Però ora va tutto bene. Gli auguro il meglio perché vorrebbe dire che le cose sono positive anche per me".