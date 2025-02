Jorge Martin si opera al braccio: salta la gara di apertura della stagione

"I colpi sono sempre duri, ma quando arrivano uno dietro l'altro l'impatto si moltiplica. Questa volta sono stati particolarmente duri, sia fisicamente sia mentalmente, e mi hanno fatto perdere, per la prima volta nella mia vita, la gara di apertura della stagione". Dopo l'operazione subita ieri a Barcellona per riparare i danni riportati al braccio sinistro nella caduta in allenamento, Jorge Martin ha voluto mandare un messaggio pubblicando un lungo post sui social.

"L'anno non inizia come vorrei. Lunedì, mentre mi allenavo per la prima volta dopo la caduta di Sepang per arrivare in Thailandia nelle migliori condizioni possibili, ho subito un incidente che mi ha causato quattro nuove fratture - ha raccontato il campione del mondo - oltre alle tre già riportate due settimane fa. Se c'è una cosa che mi è chiara è che i colpi si possono superare. Non so se questo mi renderà più forte, ma so che andrò avanti, come ho sempre fatto. Adesso il mio unico obiettivo è recuperare al 100% per gareggiare di nuovo e godermi la mia passione, che sono le moto. Grazie ad Aprilia per avermi supportato in ogni momento, alla mia famiglia, a tutti i miei tifosi ed a tutte le persone che mi incoraggiano ogni giorno. Con tutto il cuore".