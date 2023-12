Juliano: cordoglio Napoli, 'lui eterna bandiera azzurra'

"Fiero figlio di Napoli" ed "eterna bandiera azzurra". Cosi' il club di Aurelio De Laurentiis ricordo Antonio Juliano, bandiera azzurra a cavallo tra anni '60 e '70, morto oggi a 80 anni. "Il mondo del calcio e la città di Napoli piangono la scomparsa di Antonio Juliano, figura storica e bandiera azzurra", scrive il club sul suo sito. "Juliano ha segnato un'epoca indelebile prima da calciatore e poi da dirigente. Cresciuto nelle giovanili, ha vestito per 17 anni la maglia del Napoli diventandone capitano e simbolo generazionale. Dopo aver vinto la prima Coppa Italia giovanissimo nel 1962, fu il primo napoletano a conquistare la Coppa Italia da capitano nel 1976". "Centrocampista di talento e personalità - ricorda il Napoli - Juliano ha fatto parte anche della nazionale campione d'Europa del 1968 e vice campione del Mondo nel 1970, giocando tre Mondiali e disputando la finale contro il Brasile in Messico". "Il suo legame con il Napoli - si sottolinea ancora - non si staccò mai anche quando smise di giocare. Divenne dirigente azzurro e sotto la sua carica di direttore generale arrivò l'acquisto di Diego Maradona. Fiero figlio di Napoli e icona della fedeltà azzurra, Juliano lascia una eredità sportiva ed emotiva che resterà per sempre nella memoria. Il presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa di Antonio Juliano, indimenticabile capitano ed eterna bandiera azzurra"