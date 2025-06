Julio Velasco celebra la vittoria della nazionale femminile di pallavolo contro il Brasile

"Portiamo a casa una gran bella partita, abbiamo tenuto botta qualche il Brasile ha provato a rimontare e saputo gestire i momenti diversi che ci sono stati. Al di là del successo si tratta di un'esperienza importante per la squadra perché questo tipo di sofferenza non può che farci bene in ottica futura". Lo ha detto il ct della nazionale femminile di pallavolo, Julio Velasco, dopo il successo sulle brasiliane a Rio de Janeiro.

"Vincere qui non è mai semplice e, anche se al Brasile mancavano un paio di giocatrici importanti, in chiave finale può valere davvero tanto - ha aggiunto il tecnico -. E vincere in questo palazzetto è sempre speciale: giocare con questo tifo, caldo, ma corretto, regala emozioni uniche. Nel finale del terzo set c'era una bolgia infernale e questo credo che sia un ricordo incredibile che ci porteremo per sempre".