Juric: "con la Fiorentina è mega importante"

"Abbiamo fatto grandi prestazioni, ma c'è il rammarico per i risultati: diminuendo le partite i punti diventano più pesanti, quindi contro la Fiorentina sarà mega importante": il tecnico del Torino, Ivan Juric, presenta la sfida contro i viola. E in difesa ci saranno due rientri fondamentali: "Vogliamo utilizzare Rodriguez, anche Buongiorno sarà titolare - aggiunge il croato - e speriamo che fermi Belotti: qui a Torino era un idolo ed era amato come nemmeno Milito al Genoa, poi si è lasciato male ma è un giocatore molto forte". I granata credono ancora all'Europa: "Abbiamo perso le ultime gare soltanto per dettagli, ma dobbiamo credere in ciò che facciamo - conclude Juric - perché possiamo affrontare chiunque per fare risultato: dobbiamo essere mentalmente forti e proseguire con lo spirito che stiamo mettendo in campo negli ultimi mesi".