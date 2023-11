Juric, "Lavoriamo per uscire dal momento no" (Calcio, Torino)

Ivan Juric, tecnico del Torino, spera di ritrovare i risultati nella trasferta di Lecce dopo aver conquistato soltanto due punti nelle ultime cinque partite. "Dobbiamo cambiare le cose, siamo in discussione perché le cose non vanno bene e dobbiamo trovare nuove soluzioni: dobbiamo ribaltare la situazione, non pensiamo agli errori ma a come uscirne", afferma. Per quanto riguarda la possibilità di puntare sul tandem Sanabria e Pellegri, Juric spiega: "Cercherò di giocare molto di più con le due punte". Inoltre, sull'infermeria, aggiunge: "Zapata e Tameze forse recupereranno per entrare a gara in corso, Vlasic non ci sarà perché nella scorsa partita è svenuto e lunedì farà una tac di controllo mentre Buongiorno è recuperato".