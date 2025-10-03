Jury Chechi dagli anelli al microfono, ecco Back in the Game

Dodici puntate, quattordici ospiti, dodici interviste. L'oro olimpico Jury Chechi si trasferisce dalla palestra allo studio di registrazione e si trasforma in cronista per 'Back in the Game', il nuovo format per scoprire storie di "fiducia, resilienza e umanità". "È un progetto molto bello e divertente - spiega Chechi, a margine della presentazione dello show a Milano -, ci sono contenuti profondi ed emozionanti ma trattati in modo leggero".

Il programma inizia il 13 ottobre alle 19.30 su Sky Sport Arena con Sara Errani. Poi sarà il momento di Gigi Buffon, Fabio Caressa, Marco Belinelli, Lillo, Cristiana Girelli, Loris Capirossi e Antonio Rossi. Le interviste con Lorenzo Sonego, Michele Lamaro, Massimo Bulleri e della puntata con il trio Paolo Moretti, Ettore Novara e Alice Degradi saranno, invece, trasmesse in esclusiva sui canali digital di Reale Mutua.

"In ogni incontro - aggiunge Chechi - mi sono trovato di fronte a storie che vanno oltre lo sport: racconti di vita capaci di toccare corde profonde, in cui successi e difficoltà diventano parte di un percorso umano prima ancora che professionale. Il valore di 'Back in the Game' è proprio questo: la possibilità di far emergere la forza della condivisione e il coraggio di mostrarsi per quello che si è davvero, perché è sempre il momento per rimettersi in gioco nello sport come nella vita. Grazie a Reale Mutua, che ha creduto in questo progetto, ho potuto vivere un'esperienza che non è solo televisiva, ma un'occasione di confronto che lascia un segno positivo in chi racconta e in chi ascolta".

Ospiti della presentazione la capitana della Juventus Women e della Nazionale, Cristiana Girelli ("Essere stata tra le candidate al Pallone d'Oro è stata una meravigliosa soddisfazione"), il neo-Ambassador di Sky Marco Belinelli ("Sabato scorso è stato bello ricevere un applauso così convinto non nel palazzetto di casa ma nel palazzetto dell'Olimpia") e il nuovo presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi ("Affronto questo nuovo ruolo con grandissimo entusiasmo, la nostra federazione è super attiva").