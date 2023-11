Juve, Allegri, "Locatelli c'è, Alex Sandro rientra"

Alla Continassa si sta tentando il recupero di Manuel Locatelli: Massimiliano Allegri ha fornito buone indicazioni. "Ha allenato con noi negli ultimi tre giorni, domani valuterò se farlo partire dall'inizio o dalla panchina", ha spiegato l'allenatore alla vigilia della gara contro l'Inter. "Rientra anche Alex Sandro, mentre Danilo tornerà prima del Monza e per Weah vedremo", gli aggiornamenti sull'infermeria della Juventus. Per quanto riguarda l'attacco: "Devo ancora decidere se mettere Kean, Vlahovic o Milik come attaccante", ha detto Allegri.