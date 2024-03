Juve: Allegri 'McKennie c'è, Rabiot dalla prossima'

"McKennie ha fatto tutto l'allenamento con il gruppo, è a disposizione: se sta bene, partirà titolare": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia il rientro dell'americano per la sfida contro l'Atalanta, domani all'Allianz. "Alcaraz ha avuto questo contrattempo, Rabiot dovrebbe tornare per la prossima e Vlahovic è squalificato - il punto dell'allenatore alla vigilia della gara contro la Dea - ma abbiamo i giocatori per battere i nerazzurri dopo cinque anni in casa: Milik farà molto bene, ci sarà anche Kean che ci darà più soluzioni in questo finale di stagione".