Juve, Allegri, Rabiot c'è, Kean out per un mese

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha dichiarato che Rabiot sta bene e ha recuperato, quindi sarà presente anche Weah per la trasferta di Genova. Per quanto riguarda Kean, invece, dovrà fermarsi per tre o quattro settimane poiché, nonostante si sia allenato con il dolore alla tibia, è arrivato il momento di uno stop. Per quanto riguarda De Sciglio, invece, è sempre più vicino a riaggregarsi al gruppo.