Juve 'Bremer operato a Lione, stop di 8-10 settimane'

Intervento riuscito, il brasiliano inizierà la riabilitazione

di Redazione Sport
14 ottobre 2025
Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. "L'intervento, eseguito presso l'Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito" fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale. Il brasiliano dovrà stare fermo per circa due mesi abbondanti, le stime per il rientro si aggirano tra le 8 e le 10 settimane.

