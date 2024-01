Juve, Chiesa si ferma per trauma al ginocchio.

C'è un ultimo minuto cambiamento in casa Juventus: Federico Chiesa, infatti, non è presente nella lista dei convocati per la trasferta contro la Salernitana. L'attaccante ha interrotto la propria sessione di allenamento a causa di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro. Un grande dolore e una grande preoccupazione per Chiesa, con il ginocchio che si è anche gonfiato, ma gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso problematiche gravi.