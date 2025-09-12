Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Juve-Inter: Chivu 'non carichiamola più di tanto'

'Squadre capiscono l'importanza, siamo solo alla terza giornata'

di Redazione Sport
12 settembre 2025
'Squadre capiscono l'importanza, siamo solo alla terza giornata'

'Squadre capiscono l'importanza, siamo solo alla terza giornata'

XWhatsAppPrint

"Siamo solo alla terza giornata. Il bello del calcio è che devi giocare queste partite. Non bisogna caricare questa partita più di tanto perché le squadre coinvolte ne capiscono l'importanza. Bisogna avere la serenità e la mentalità giusta per capire i momenti della gara". Sono le parole del tecnico dell'Inter Cristian Chivu alla vigilia della sfida tra la Juventus e i nerazzurri.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su