Juve: Motta 'Gatti out? Nessun malinteso, solo scelte'

"Non c'è stato nessun malinteso con Gatti e nessun calo del ragazzo durante gli allenamenti, sono soltanto scelte che faccio prima delle partite": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, parla del difensore che nelle uscite è rimasto fuori dall'undici titolare. "Abbiamo bisogno di tutti, lui fa parte del gruppo - ha aggiunto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma - e le scelte sono state fatte per il bene della squadra: non esiste niente di niente".