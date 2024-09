Juve: saluti per Djalò, il difensore va al Porto

La Juventus saluta Tiago Djalò, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha trovato una soluzione per il difensore che non rientrava nei piani dell'allenatore Thiago Motta. "Tiago Djaló giocherà la stagione 2024/2025 con la maglia del Porto" annuncia il club bianconero in una nota ufficiale. La formula del trasferimento è quella del prestito secco, con il portoghese classe 2000 che al termine della stagione farà il suo rientro sotto la Mole. Djalò era arrivato alla Juve a gennaio 2024 dal Lille, in poco più di otto mesi ha collezionato una sola presenza, i 16 minuti disputati nella sfida contro il Monza all'ultima giornata del campionato scorso.