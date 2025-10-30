Acquista il giornale
Juve, Spalletti è arrivato alla Continassa

Tecnico nel quartier generale per iniziare la nuova avventura

30 ottobre 2025
Pochi minuti fa, Luciano Spalletti ha varcato i cancelli della Continassa, quartier generale della Juventus. L'ex commissario tecnico della Nazionale è pronto a siglare l'accordo con il club bianconero, il contratto sarà fino al termine di questa stagione con rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La squadra, intanto, tornerà in campo nel primo pomeriggio per l'allenamento: Locatelli e compagni cominciano già a pensare alla trasferta di Cremona, fissata per sabato sera alle 20.45.

