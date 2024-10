Juve: Thiago Motta, 'Inter e Napoli favorite per lo scudetto'

"Proveremo a portare la sfida dove conviene a noi: loro hanno vinto il campionato, l'Inter e il Napoli sono le favorite per lo scudetto per ciò che hanno fatto e per il momento che stanno attraversando": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia del derby d'Italia a San Siro. "Siamo determinati a fare la nostra partita, siamo concentrati per fare ciò che dobbiamo e sappiamo fare - continua l'allenatore bianconero - anche se ogni sfida è una storia a sé".