Juve; Tudor, 'Vlahovic non è mai stato così bene'

di Redazione Sport
12 settembre 2025
"I numeri di Vlahovic sono sotto gli occhi di tutti, non è mai stato così bene in vita sua: i ragazzi gli vogliono bene e lui vuole bene a loro, meglio di così non può stare": il tecnico della Juventus, Igor Tudor, racconta come ha ritrovato il bomber serbo dopo gli impegni con la Nazionale. "Avete questa fissazione con Koopmeiners, da quando sono qui avrete fatto 10-15 domande su di lui - ribatte a chi gli chiede dell'olandese - e dobbiamo solo lasciarlo in pace: ripeto sempre le stesse cose, dico che ci tiene tanto e che farà molto bene".

