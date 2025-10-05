Juve: Tudor 'Volevamo vincere, ma il pari ci sta'

"Era una gara difficile, dispiace perché volevamo vincere: ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, alla fine il pareggio ci sta": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, dopo lo 0-0 contro il Milan. "Non sono preoccupato, anzi sono soddisfatto e vedo uno spogliatoio unito - dichiara nonostante il quinto pareggio di fila tra campionato e Champions League - e abbiamo sbagliato davvero poche gare: contro il Milan eravamo alla terza partita in una settimana e avevamo qualche problematica, ora pensiamo a cosa si può fare di meglio".

E sulle scelte: "Il cambio di Conceicao era programmato e Yildiz era un po' stanco, ma ho inserito due punte (Vlahovic e Openda, ndr) per dare un messaggio di provare a vincere - risponde Tudor - e osservo tutto con grande attenzione: Rugani si è confermato affidabile, si fa trovare pronto nonostante non stia giocando continuità. Zhegrova? Si fanno delle scelte". Sulla corsa scudetto: "Vedo l'Inter sopra le altre, noi possiamo dire la nostra" conclude il croato.

Pierre Kalulu sottolinea le difficoltà di questo campionato: "Ma è più bello da giocare, perché ci sono tante squadre che possono vincere e le partite sono sempre in bilico - spiega in conferenza stampa - e abbiamo trovato un Milan in fiducia, reduce da diverse vittorie e più freschi perché senza impegni europei: non siamo soddisfatti del punto, ma ce lo prendiamo e pensiamo già alla prossima". La Juve sta iniziando a perdere terreno dalla vetta: "Il nostro obiettivo è stare il più in alto possibile, è l'identità di questa squadra - riflette il francese - ma la stagione è ancora lunga e anche se avessimo battuto i rossoneri, non avrei potuto dire altre cose".