Juve: Tudor 'Yildiz come Del Piero? Paragoni delicati'

"Mi chiedete del paragone tra Yildiz e Del Piero, ma i paragoni sono sempre delicati": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, sul numero 10 bianconero di oggi e quello di ieri. "Alex ha fatto la storia, Kenan è alla prima stagione che vive da protagonista vero e assoluto - dice in conferenza stampa - ed è un giocatore importantissimo, forse il più importante: gioca tutte le partite dal primo all'ultimo minuto, non è nemmeno così facile".