Juventus avanza con i lavori, Chiesa e Rabiot mostrano miglioramenti

La Juventus ha trascorso una domenica di lavoro presso la Continassa, continuando la preparazione in vista della partita di martedì contro il Sassuolo. Il tecnico Massimiliano Allegri ha ricevuto buone notizie dall'infermeria: Federico Chiesa ha ripreso ad allenarsi con i compagni e ha superato i fastidi al ginocchio, mentre Adrien Rabiot è previsto che si unisca al gruppo domani dopo aver avuto problemi muscolari. Entrambi, quindi, sembrano essere sulla buona strada per essere convocati per il posticipo all'Allianz Stadium contro i neroverdi. I bianconeri puntano a rispondere al successo dell'Inter a Monza per ridurre il distacco a soli due punti.