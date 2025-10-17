Acquista il giornale
Juventus: Bremer sui social, 'un passo avanti'

Difensore inizia riabilitazione dopo intervento al ginocchio

di Redazione Sport
17 ottobre 2025
"Un passo avanti": con questo messaggio pubblicato nelle storie Instagram, Gleison Bremer ha voluto aggiornare sulle sue condizioni. Il difensore della Juventus, infatti, martedì scorso è stato sottoposto ad intervento chirurgico per una lesione al menisco.

Ora il brasiliano ha iniziato la riabilitazione e ha scattato una foto in palestra, mentre segue la sua tabella di lavoro personalizzato per tornare a disposizione di Igor Tudor. Ma non sarà un percorso breve, perché lo staff medico bianconero confida di ritrovarlo in campo tra 8-10 settimane.

