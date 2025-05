Juventus: commemorazione dei 40 anni dalla tragedia dell'Heysel

"Ci accingiamo a inaugurare un momento che è qualcosa di presente e perpetuo nel cuore della Juve, vicino al nostro stadio e alla nostra sede: non vogliamo mai dimenticare questo evento". Così il presidente bianconero, Gianluca Ferrero, durante le commemorazioni per i 40 anni dalla tragedia dell'Heysel e all'inaugurazione dell'opera intitolata 'Verso Altrove' dedicata alle vittime.

"Doveva essere una notte di festa, si è trasformata in una notte di lutto e terrore - il suo ricordo delle 39 persone che persero la vita in occasione della finale di Champions League tra la Juventus e il Liverpool il 29 maggio del 1985 - e come club abbiamo lavorato su due filoni: da una parte la sicurezza e la cultura della non violenza negli stadi, dall'altra il desiderio di non dimenticare mai questo evento. Anche al J Museum viene proiettato un video che ricorda il momento e una stele dedicata, inoltre siamo sempre in contatto con le vittime".