Juventus: fastidio muscolare per Thuram, niente Udinese

Nella Juventus che alle 18.30 affronterà l'Udinese all'Allianz Stadium non ci sarà Khephren Thuram. Il centrocampista infatti non figura nell'elenco dei convocati del tecnico ad interim Massimo Brambilla: il francese ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro durante la rifinitura. Al momento non ci sono altre sorprese: tra i ventidue giocatori chiamati dall'allenatore della Next Gen sono presenti anche i giovani Pedro Felipe e Mangiapoco.