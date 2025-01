Juventus: Giuntoli fiducioso sulle trattative per rinforzare la squadra

"Finché non formalizziamo non mi piace parlare dei singoli. Ci stiamo muovendo su diversi profili per aumentare la rosa e anche la qualità. Aspettiamo, siamo fiduciosi di poter dare al mister a breve qualche elemento in più viste le tante assenze avute nel girone di andata". Così il ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, nel prepartita di Atalanta-Juventus risposto ad una domanda sulle trattative per arrivare a Alberto Costa e Kolo Muani.

"La Juve vuole aumentare la qualità e la quantità dei calciatori, vedremo le situazioni che ci saranno - ha proseguito ai microfoni di Sky Sport -. Non c'è niente di definito con nessuno però siamo fiduciosi di dare al mister qualche calciatore valido".

Riguardo alla partita, l'ha definita "molto importante come lo saranno le prossime. Dobbiamo cercare di invertire la tendenza e cercare di portare a casa più partite. Questa può essere un'occasione ghiotta".