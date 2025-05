Juventus, Igor Tudor: "Testa e cuore per la trasferta di Venezia"

"Domani servono testa e cuore: bisogna sudare fino alla fine, è una partita importante e che va preparata come tutte le altre": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, alla vigilia della trasferta di Venezia con i bianconeri che, in caso di vittoria, staccherebbero automaticamente il pass per la Champions League.

"Ci concentriamo solo sulle cose di campo - aggiunge in conferenza stampa - e ho visto bene i miei ragazzi: sono in crescita, l'ultima gara mi è piaciuta per la maturità che abbiamo messo nel controllare la sfida. Poi bisogna interpretare al meglio questa partita, dobbiamo prepararci nel modo migliore".