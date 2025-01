Juventus pronta per Brugge: Conceicao, McKennie e Yildiz si allenano

La Juventus ha cominciato l'ultimo allenamento alla Continassa prima di partire per il Belgio, in direzione Brugge, dove domani è attesa dalla settima giornata di Champions League. Il tecnico Thiago Motta sta provando a recuperare gli acciaccati e ha ricevuto buone notizie: Conceicao ha iniziato il riscaldamento insieme al resto del gruppo, così come McKennie e Yildiz, usciti con qualche noia muscolare dalla sfida contro il Milan. Anche Kolo Muani si sta allenando con i compagni in attesa del tesseramento da parte della Juve, ma in ogni caso non potrà partecipare alla trasferta in Belgio, perché fuori lista come l'altro nuovo acquisto, Alberto Costa.