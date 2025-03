Juventus, Renato Veiga torna in gruppo prima del big match contro l'Atalanta

All'antivigilia del big-match allo Stadium contro l'Atalanta, la Juventus ha ritrovato Renato Veiga: il difensore infatti è tornato a lavorare con il resto del gruppo dopo le noie muscolari accusate a Eindhoven durante la sfida di Champions League contro il Psv lo scorso 19 febbraio.

Ora il portoghese si candida per rientrare tra i convocati ed è un'ottima notizia per il tecnico Thiago Motta, anche perché un altro difensore, Federico Gatti, continua a lavorare con un programma personalizzato e resta in dubbio in vista della sfida di domenica sera.