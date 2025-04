Juventus trionfa 2-0 contro Monza: Tudor elogia la squadra, Yildiz espulso

"E' arrivata una doppia vittoria: nel primo tempo abbiamo dominato, ma mi è piaciuta tanto anche la sofferenza e la voglia di non prendere gol che abbiamo avuto nel secondo": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, dopo il 2-0 contro il Monza.

"Calcoli e punti mi fanno impazzire, è una cosa che non serve a nulla e ti fa perdere solo energie - aggiunge sui prossimi appuntamenti con un posto in Champions ancora tutto da conquistare - e noi adesso pensiamo al Bologna, poi alla Lazio, infine a Udinese e Venezia: dobbiamo prepararne una per volta".

Il volto triste della Juve è quello di Kenan Yildiz: "Si nascondeva sotto l'asciugamano, non voleva farsi vedere - il retroscena di Tudor sul turco espulso per un colpo proibito a Bianco a fine primo tempo - ma è troppo buono, gli servirà di insegnamento anche se rivedendo l'azione era stato strattonato e cercava di liberarsi: ora saremo penalizzati perché mancheranno lui, Gatti e Koopmeiners ha questo problema a un tendine, ma ci prepareremo con 11 titolare e cinque sostituzioni che saranno tutti forti".

Chi ha ritrovato il sorriso è Nico Gonzalez: "E' stata una bella partita, quando siamo rimasti in 10 dovevamo lottare e combattere e lo abbiamo fatto - dice il marcatore del primo gol bianconero - e adesso dobbiamo continuare così: abbiamo ancora quattro gare fondamentali, a Bologna vincerà chi avrà più voglia".

L'argentino applaude il suo allenatore: "E' un mister che lavora sulla testa e non molla mai, ha portato l'energia e la positività di cui aveva bisogno questo gruppo" la risposta sull'impatto di Tudor. Poi una battuta finale: "Ora scappo che c'è Boca-River" dice tra le risate della sala stampa, mostrando il cellulare su cui stava già guardando il Superclasico.

Al Monza resta il rammarico di non essere riuscito a riaprire la gara durante tutto un secondo tempo giocato in superiorità numerica: "Abbiamo prodotto troppo poco, abbiamo fatto benino ma senza tirare - l'analisi di Alessandro Nesta - mentre il primo tempo non mi è proprio piaciuto, eravamo troppo bassi e non riuscivamo a ripartire".

E sulla direzione arbitrale, "Non ne parlo perché non ha condizionato nulla, lo avevo fatto dopo Atalanta e Milan perché in quelle occasioni ce l'hanno fatta grossa". Ora per la retrocessione manca soltanto la matematica: "Quest'anno ci deve lasciare il sapore amaro della sconfitta, ma non ho alcun rammarico" conclude in conferenza stampa.