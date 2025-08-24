Juventus: Tudor 'Vlahovic? Bel gol, ora vediamo il mercato'

Acquista il giornale
di Redazione Sport
24 agosto 2025
Vlahovic ha fatto un bel gol, ha la mentalità giusta e mostra concentrazione e professionalità, ha fatto un mese di preparazione perfetta: vediamo cosa succede in quest'ultima settimana di mercato, poi capiamo". Così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, sul futuro dell'attaccante che ha siglato il gol del definitivo 2-0 contro il Parma. "Sono contento perché alla prima giornata c'è sempre tensione e ansia, è normale - dice in conferenza stampa - e siamo stati bravi a concedere poco e ad avere pazienza nel trovare gli spazi per colpire".

L'unica dota dolente è l'espulsione di Cambiaso per una manata al gialloblu Lovik: "Non ho parlato con lui, ha compiuto una leggerezza e sarà multato - commenta il tecnico sul laterale - ma sta facendo miglioramenti costanti anche dal punto di vista mentale: vuole sfruttare le potenzialità enormi che ha, lo vedo molto concentrato".

Ancora su Vlahovic o l'eventuale ritorno di Kolo Muani: "sono contento di Dusan che sta facendo bene e si applica e il gol di oggi è bellissimo. Io non so cosa succederà, accetto tutto e le mie opinioni le comunico ma poi la dirigenza ha l'ultima parola". Infine, Tudor applaude anche David e Yildiz: "Jonathan ha fatto un gol dei suoi, Kenan è in crescita costante e giustamente si parla tanto di lui".

Il Parma di Carlos Cuesta ha dato filo da torcere ai bianconeri per un'ora: "Sapevamo di affrontare una squadra straordinaria e che avremmo dovuto essere organizzati per provare a sfruttare le poche occasioni, mi porto a casa tanti spunti positivi - dice il 30enne tecnico spagnolo, all'esordio in Serie A - e siamo solo all'inizio del percorso di crescita: per aver appena cominciato, va molto bene così". Il rammarico è aver subito il raddoppio della Juve pochi istanti dopo l'espulsione di Cambiaso: "Quell'episodio doveva darci la possibilità di attaccare, invece abbiamo preso immediatamente il 2-0 - spiega Cuesta - e dobbiamo lavorare ancora su tanti aspetti per migliorare tutti insieme". Là davanti può contare su Pellegrino: "Ha fatto un grande lavoro, da lui e da tutti miei ragazzi mi aspetto il massimo ogni giorno per crescere: così potremo avere ottimi risultati" conclude in conferenza stampa.

