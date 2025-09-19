Juventus: Tudor, "Vlahovic ora è meno pensieroso"

"Vlahovic è meno pensieroso e più concentrato, in questo modo è molto più lucido su ciò che deve fare in campo": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, racconta il periodo d'oro dell'attaccante serbo. "Ha lavorato tanto sulla testa, questo è un dettaglio importante - spiega sul serbo, autore di quattro reti in 141 minuti disputati tra campionato e Champions League - perché in questo modo cambia tantissimo la sua resa".

L'altro uomo del momento è Lloyd Kelly: "C'è stata scorrettezza nei giudizi sul ragazzo, con me ha sempre fatto bene, ma sono serviti due gol per dirlo - commenta sul centrale, reduce dalle reti contro Inter e Borussia Dortmund - e si è guadagnato tutto con il lavoro".