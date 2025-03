Juventus-Verona: clima di contestazione all'Allianz Stadium

Alle 20.45 la Juventus sfiderà il Verona nel posticipo della 27/a giornata, ma all'Allianz Stadium si giocherà in una clima di contestazione. "Cercasi uomini per questa maglia. Fino ad allora giocate in giallo" e "Voi tutti qua di passaggio, noi la storia del calcio" sono i messaggi mandati dalla tifoseria attraverso due striscioni esposti all'esterno dell'impianto.

La contestazione quindi prosegue, dopo l'episodio di ieri sera, quando alcuni gruppi organizzati si sono ritrovati alla Continassa per esprimere disappunto per i risultati deludenti della squadra, reduce dalle eliminazioni dalla Champions contro il Psv e dalla Coppa Italia contro l'Empoli.